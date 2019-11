13 franske soldater døde i helikopterulykke i Mali

NTB utenriks

Soldatene fra Frankrikes Barkhane-styrke i Mali døde da to helikoptre kolliderte under en operasjon nord i landet, opplyser den franske presidenten tirsdag.

Ulykken skjedde mandag kveld i forbindelse med at styrkene var på et oppdrag for å bekjempe opprørere.

Barkhane-styrken består av 4.500 soldater utplassert i Mali, Burkina Faso, Niger og Tsjad. Den har som mål å støtte lokale styrker for å nedkjempe jihadistene.

Uroen i Mali begynte med et militærkupp og et påfølgende tuareg-opprør nord i landet i 2012. En franskledet militæroperasjon presset de militante ekstremistene ut av Nord-Mali, men ekstremistene har siden vært aktive i grenseområdet mellom Mali, Niger and Burkina Faso.

FNs fredsbevarende styrke MINUSMA har vært utplassert i Mali siden 2013.

(©NTB)