Valgkommisjonen i Uruguay: Dødt løp mellom kandidatene

Etter hvert som tellingen av stemmer nærmet seg slutten, ble det klart at resultatet krever fintelling og omtelling av stemmene fra søndagens valg.

Uruguay valgkommisjon sier søndag at presidentvalget er så jevnt at resultatet ikke vil bli klart før om flere dager i påvente av omtellingen.

– Kommisjonen kommer ikke til å utrope en vinner i kveld, sa valgkommisjonens leder Jose Arocena til pressen søndag.

Kunngjøringen fulgte en dramatisk utvikling søndag der uoffisielle resultater i Montevideo viste at den konservative opposisjonslederen Luis Lacalle Pou ledet med rundt 30.000 stemmer foran Bred Fronts kandidat Daniel Martínez.

Forsprang snevret inn

Tidligere søndag anslo valgdagsmålingene fra lokalene i Uruguay at Lacalle Pou lå an til å få tre prosentpoeng mer Daniel Martínez, tidligere borgermester i Montevideo. Med 97 prosent av stemmene telt opp ble det oppgitt å være enda mindre som skilte de to: kun 1,0 prosentpoeng. Lacalle Pou hadde da 50,7 prosent av stemmene som var telt opp.

Mer enn 70 prosent av landets 2,6 millioner stemmeberettigede hadde stemt da det ennå gjensto tre timer før lokalene stengte søndag, ifølge valgkommisjonens leder Arocena.

Argumentene

Den 46 år gamle advokaten Lacalle Pou er sønn av en tidligere president og har kritisert dagens regjering for å kjøre en myk økonomisk linje, som har medført 9,2 prosent arbeidsledighet og et tap av 50.000 arbeidsplasser på få år.

Martínez er på sin side en 62 år gammel ingeniør som inntil nå har vært politisk leder i Montevideo, men også tidligere industriminister. Han har vist til Bred Fronts lange historie og bedrifter: Da de kom til makten i 2005 levde nesten en tredel av befolkningen i fattigdom. I dag er fattigdomsandelen redusert til 8,1 prosent. Bred Front har hatt makten i landet i 15 år.

Må ha ny president

Etter første valgrunde i presidentvalget i oktober hadde Nasjonalpartiet og Lacalle Pou en oppslutning på drøyt 28 prosent, mens Martínez og Bred front hadde drøyt 38 prosent. Kandidatene som da kom på tredje- og fjerdeplass og var slått ut, sa at de ville støtte Lacalle Pou i neste valgomgang.

Den sittende presidenten, 79 år gamle Tabaré Vázquez, opplyste i august at han har fått påvist lungekreft.

Han kunne uansett ikke stilt til gjenvalg fordi han allerede har sittet i to perioder, fra 2005 til 2010, og på nytt fra 2015. Vázquez sitter som president til mars neste år, når den nyvalgte presidenten overtar embetet.

