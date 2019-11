USAs marineminister sparket, Trump ber ambassadør i Norge ta over

NTB utenriks

Det var USAs forsvarsminister Mark Esper som søndag ba marineminister Richard Spencer levere inn oppsigelsen sin, og Spencer leverte den søndag, opplyser talsperson for Pentagon, Jonathan Hoffman.

Natt til mandag melder president Donald Trump at admiral og nåværende ambassadør i Norge, Kenneth Braithwaite, vil bli nominert til ny marineminister.

– En mann som har oppnådd mye og hatt stor suksess, jeg vet Ken vil gjøre en fremragende jobb! skriver Trump.

Det framgår ikke av meldingen hvem som overtar som ambassadør til Norge.

Vendepunkt

Avskjedigelsen av Spencer er et dramatisk vendepunkt i den kontroversielle saken som omhandler den amerikanske spesialsoldaten Edward Gallagher.

Han var siktet for å ha drept en 15 år gammel krigsfange i Irak i 2017, men frifunnet for dette i sommer. Han ble kun dømt for å ha posert i et bilde med en død krigsfange. For dette ble Gallagher fratatt sin rang. Han ble imidlertid benådet tidligere i november av president Donald Trump og gitt rangen tilbake.

– Jeg var ikke fornøyd med måten Navy SEAL Eddie Gallaghers rettssak ble håndtert på av marinen. Han ble behandlet veldig dårlig, men til tross for dette ble han fullstendig frifunnet på alle større tiltalepunkter, tvitrer Trump.

Dette og kostnadsoverskridelser over lengre tid skal ha vært hovedårsaker til at Spencer må gå av.

Får beholde tittel

Forsvarsminister Esper skal i likhet med Trump ikke ha vært fornøyd med måten saken har vært håndtert på og heller ikke ønske mer støy.

Han har bedt om at Gallagher går av med pensjon ved slutten av måneden, og at en disiplinærhøring for ham som var berammet til 2. desember, blir kansellert. I stedet skal Gallagher gå av med pensjon og få beholde sin nåværende rang som Navy SEAL.

I en uttalelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet søndag heter det at Esper «ba om marineminister Richard Spencers avgang etter å ha mistet tillit til og tro på ham på grunn av hans mangel på oppriktighet rundt samtaler med Det hvite hus som gjelder håndteringen av Eddie Gallagher i NAVY Seal».

