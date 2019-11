USAs marineminister må gå etter krangel om benådet spesialsoldat

NTB utenriks

Forsvarssjef Mark Esper sier at han har mistet tilliten til Spencer og at han derfor må gå av. Spencer blir anklaget for å ha gått bak forsvarssjefens rygg ved å be Det hvite hus om å ikke blande seg inn i Edward Gallagher-saken.

Gallagher er spesialsoldat i en av marinens eliteavdelinger. Han ble tidligere i år tiltalt for å ha drept en 17 år gammel IS-kriger som var tatt til fange i Irak i 2017. Han ble også beskyldt for å ha skutt tilfeldige sivile.

Disse punktene ble han frikjent for, men han ble kjent skyldig i å ha posert med 17-åringens lik på et bilde.

Trump benådet Gallagher

Dommen medførte at marinen fratok Gallagher rangen, og han ble også fratatt retten til å kunne bære spesialsoldatenes emblem.

Soldatens sak ble imidlertid tatt opp av kommentatorer og andre i Trump-vennlige Fox News og andre konservative amerikanske medier, og presidenten valgte til slutt å benåde Gallagher.

2. desember skulle et utvalg i marinen avgjøre om Gallagher formelt skulle få lov til å forbli en del av spesialstyrken og om han skulle få lov til å beholde sine utmerkelser. Trump har imidlertid tvitret at han ikke ville tillate marinen å fjerne Gallaghers distinksjoner. – Jeg var ikke fornøyd med måten marinen håndterte rettssaken til spesialsoldat Eddie Gallagher. Han ble behandlet veldig dårlig, men ble likevel fullstendig frikjent fra alle hovedpunktene. Dermed gjenopprettet jeg Eddies rang, skrev Trump på Twitter. Gallagher vil nå gå av med pensjon i slutten av november med alle sine utmerkelser i behold, ifølge Esper.

Uenig med Trump

Spencer uttalte søndag at han ikke anså Trumps tweet som en formell ordre om å stanse marinens høring om Gallagher.

– Jeg trenger en formell ordre for å kunne ta en slik avgjørelse. Jeg tolker ikke dem som formelle ordre, sa Spencer i helgen, med henvisning til Trumps tweet.

I ett brev til Trump skriver Spencer at han ikke med god samvittighet kan adlyde en ordre som bryter med «den hellige eden» han har avlagt. I brevet går han hardt ut mot Trump og understreker at de to ikke deler det samme synet på «god oppførsel og disiplin», ifølge Washington Post.

Norsk ambassadør kan erstatte

Trump har selv oppgitt kostnadsoverskridelser fra den tidligere administrasjonen som årsaken til at Esper har gitt Spencer sparken. President Trump har uttalt at han vil nominere Kenneth Braitwaite, som er USAs ambassadør i Norge. Braithwaite har tidligere vært admiral i marinen.

I helgen deltok Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann, på en sikkerhetskonferanse i Canada. Til stede var også marineminister Spencer.

– Det viste seg å være Richard Spencers siste offentlige opptreden som marinesjef, ettersom han ble bedt om å gå av i dag. Slik er livet i Washington DC i disse dager, skriver Barth Eide på Twitter.

