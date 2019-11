Pro-demokratisk storseier i Hongkong-valget, men Kina beholder grepet

NTB utenriks

Opptellingen av stemmer begynte rett etter at valglokalene stengte søndag kveld. Valget blir sett på som en folkeavstemning over måneder med protester mot myndighetene i landet.

Det skulle velges 452 representanter til Hongkongs 18 ulike distriktsråd. Mandag morgen ser det ut til at de pro-demokratiske kandidatene har kontroll i alle 18 distrikter. Samtidig ligger det an til at de har sikret seg 388 av 452 seter.

Tidligere var det Beijing-vennlige kandidater som hadde kontroll over alle distriktene, og valgresultatet er et klart signal til myndighetene om at demonstrantene som ønsker mer selvbestemmelse og løsrivelse fra Kina, har folkets støtte. Valgdeltakelsen var på rekordhøye 71,2 prosent. Til sammenligning var valgdeltakelsen for fire år siden 47 prosent.

Kinas utenriksminister Wang Yi sier mandag at den delvis selvstyrte byen vil forbli en del av Kina uansett hva som skjer.

De endelige resultatene er ventet senere mandag.

– La oss vente til sluttresultatet, OK? Uansett er det helt klart at samme hva som skjer, er Hongkong en del av Kina, sa Wang til reportere etter et møte med den japanske statsministeren Shinzo Abe i Tokyo mandag

– Alle forsøk på å rote det til i Hongkong, eller ødelegge for dets fremgang og stabilitet, vil ikke lykkes, la han til.

Hongkongs nå svært upopulære leder Carrie Lam var litt mindre eplekjekk.

–Regjeringen vil lytte ydmykt til innbyggernes meninger og tenke nøye over dem, sa hun i en kunngjøring mandag.

