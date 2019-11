Paven møtte Fukushima-ofre

NTB utenriks

– I det pågående arbeidet med berging og gjenoppbygging etter trippelkatastrofen må mange hender samarbeide, og mange hjerter forenes, sa Frans i Tokyo mandag.

Japan er fortsatt merket av katastrofen som rammet landet for snart ni år siden. Et kraftig jordskjelv utløste en enorm tsunami, og over 18.500 mennesker langs kysten mistet livet.

Flodbølgen rammet også atomkraftverket Fukushima. Her var det ingen som døde umiddelbart, men på det meste var 160.000 mennesker evakuert på grunn av strålingsfare. Over 40.000 har ennå ikke fått reise tilbake til hjemmene sine.

I Tokyo møtte pave Frans blant andre en 17 år gammel gutt som ble evakuert sammen med sin familie. Paven tok ikke direkte til orde for å avskaffe atomkraft, men viste til at dette er de japanske biskopenes syn.

I et miljøperspektiv utgjør atomkraft et dilemma. Det er en energikilde med svært lave utslipp av klimagasser, men med risiko for omfattende radioaktiv forurensing hvis det skjer ulykker.

Under besøket i Tokyo møtte paven også Japans keiser Naruhito og statsminister Shinzo Abe. Da Frans holdt messe, var rundt 50.000 mennesker til stede.

(©NTB)