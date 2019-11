Minst 29 døde da fly styrtet i hus i Kongo

NTB utenriks

Flyselskapet Busy Bee opplyste tidligere at det var 17 passasjerer og to besetningsmedlemmer om bord, men mange på bakken ble truffet.

Natt til mandag er dødstallet oppe i minst 29 personer etter ulykken søndag morgen, der et fly av typen Dornier styrtet. Ifølge Heritier Said Mamadou, ansatt i selskapet, var det på vei til Beni, 35 mil nord for Goma, da det styrtet i to hus i et tett befolket område i millionbyen i Kongo. Guvernøren i Nord-Kivu Carly Nzanzu Kasivita sier i en kunngjøring at piloten har gjort feil ved avgang.

Det var kun én overlevende blant de 19 om bord, og vedkommende ble brakt til sykehus sammen med ytterligere 16 skadde som var på bakken da flyet styrtet, opplyser de regionale myndighetene i Nord-Kivu.

– Det er funnet 29 døde i vrakrestene, opplyses det i meldingen.

Det var transportminister Jacques Yuma Kipuya som tidligere på dagen opplyste at flyet traff to boliger. De første bildene fra ulykkesstedet viste folk som forsøkte å få kontroll ved å kaste bøttevis med vann på flammer og røyk.

