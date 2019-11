«Uvurderlige» diamanter stjålet fra tysk museum

NTB utenriks

Innbruddet i Det grønne hvelvet ved renessanseslottet i Dresden, som huser rundt 4.000 dyrebare gjenstander laget av elfenben, gull, sølv og juveler, skjedde mandag morgen.

Ifølge tall fra lokale medier kan tyvene ha fått med seg gjenstander med en samlet verdi opp mot 1 milliard euro, eller 10 milliarder kroner. Avisen Bild skriver at dette sannsynligvis er det største tyveriet av kunstgjenstander siden andre verdenskrig.

Filmet innbruddet

Lederen for De statlige kunstsamlinger i Dresden, Marion Ackermann, sier det er tre sett diamanter blant gjenstandene som er stjålet. Blant dem er briljantslipte edelstener som har inngått i en samling smykker fra 1700-tallet.

Ved daggry mandag brøt det ut brann i en elektrisk tavle i området, noe som satte både museets alarm og gatelysene ut av funksjon, opplyser politiet. De etterforsker om brannen har hatt sammenheng med innbruddet.

Et overvåkingskamera fanget imidlertid opp to menn som tok seg inn gjennom et vindu og ødela utstillingsmontre.

Så langt er ingen pågrepet.

Historisk

Det grønne hvelvet, eller Grünes Gewölbe, er et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

Museet har en ny og en historisk del, og det var i den historiske delen innbruddet skjedde. Der er det satt strenge grenser for antall daglige besøk, og det må reserveres tid på forhånd.

Utstillingen er delt inn i ni rom, med blant annet et elfenbensrom, et rom for forgylt sølv og et sentral skattkammer.

Slottet i Dresden fikk store skader under andre verdenskrig, og Det grønne hvelvet var stengt i årtier fram til det ble åpnet i 2006.

