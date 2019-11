Paven ber verden kvitte seg med atomvåpen

NTB utenriks

Hiroshima og Nagasaki ble begge rammet av atombomber mot slutten av andre verdenskrig. Nå har paven besøkt begge byer og brukt anledningen til å be verdens stormakter om å kvitte seg med masseødeleggelsesvåpnene.

Han fordømte samtidig at verdens nedrustingsavtaler forvitrer og avviste doktrinen som forsvarte opprustningen under den kalde krigen, og som gikk ut på at atomvåpen er avskrekkende og hindrer krig.

Foran mennesker som overlevde de amerikanske atombombeangrepene i 1945, ba han verdens ledere akseptere at virkelig fred og internasjonal sikkerhet ikke kan bygges i et klima med mistillit, og at det i stedet trengs solidaritet.

– Å bruke atomenergi til krigsformål er umoralsk. Det er også besittelsen av atomvåpen. Vi vil bli dømt for dette, sa paven da han ledet en kveldsbønn for fred i Hiroshima.

Pavens besøk i de to byene ble gjennomført på den første hele dagen under hans tre dager lange besøk i Japan.

En grå dag

I Nagasaki hadde hundrevis av regnværskledde japanere møtt fram for å være til stede under landets andre pavebesøk. Forrige gang var da pave Johannes Paul besøkte landet i 1981.

– Dette stedet gjør oss bevisst på den smerte og grusomhet som mennesker er i stand til å påføre hverandre, sa pave Frans da han talte i tett regnvær med flere overlevende blant tilhørerne.

Nagasaki regnes også som kristendommens vugge i Japan, og paven brukte derfor anledningen til å minnes kristne misjonærer og martyrer som er blitt drept for sin tro.

I Hiroshima var også stemningen dempet, og kun en kort applaus møtte paven da han ankom. To japanere som overlevde atombomben, var med for å fortelle hvordan de oppleve atomangrepet.

Over 200.000 drepte

74.000 mennesker ble drept i atombombeangrepet mot Nagasaki 9. august 1945. Tre dager før slapp USA en atombombe over Hiroshima. Der døde 140.000 mennesker.

– Et av menneskenes dypeste lengsler er trygghet, fred og stabilitet. Besittelse av atomvåpen er masseødeleggelsesvåpen og ikke svaret på denne lengselen, sa den 82 år gamle paven.

Det er allment kjent at ni land i verden har atomvåpen: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. Sør-Afrika utviklet atomvåpen, men kvittet seg med dem frivillig i 1989.

