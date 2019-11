Boris Johnson lover ny brexitavtale i «julepresang»

NTB utenriks

Det varslet Johnson da Toryene la fram sitt valgprogram søndag, skriver BBC.

– Vi skal få brexit unnagjort så vi kan la våre hjerter og hjerner ha oppmerksomhet på behovene til det britiske folk, sa Johnson da han la fram valgprogrammet i byen Telford i Shropshire.

Det 59-sider lange programmet ble lagt fram 18 dager før valget 12. desember.

Blant hovedpunktene er løfter om å utdanne 50.000 flere sykepleiere og sørge for 50 millioner flere fastlegetimer. Totalt skal helsebudsjettet økes med opp mot 34 milliarder pund (nær 400 milliarder kroner).

– Radikalt

Partiet lover også strengere innvandringskontroll, mer penger til å fikse hull i veiene, nullutslipp av CO2-gasser innen 2050 og en garanti mot økninger i inntektsskatt og moms.

Når det gjelder innvandring, vil Johnson stanse fri bevegelighet for EU-borgere og innføre et poengbasert system inspirert av systemet i Australia.

Johnson lovet også 20.000 flere politiansatte og å øke bevilgningene til landets skoler.

Johnson kaller det nye programmet for radikalt og lover å «gjenskape sikkerheten» i næringslivet og i de enkelte familier.

Leder på målingene

En meningsmåling fra Britain Elect viser at de konservative ligger an til å få 42 prosent av stemmene, mens Labour ligger an til å få 29 prosent. LibDem, som går inn for britisk EU-medlemskap, får 15 prosent på målingen. Brexitpartiet ligger på 6 prosent og De Grønne på 3 prosent.

De konservative har gått markant fram etter at Johnson overtok som partileder etter Theresa May for fire måneder siden. Politiske kommentatorer er imidlertid forsiktige med å spå om utfallet av valget etter at de fleste ble sterkt overrasket under valget i 2017. Den gangen hadde May et stort forsprang i meningsmålingene under valgkampen, men ble sterkt redusert i valget.

Labour og partileder Jeremy Corbyn la fram sitt valgprogram torsdag. De lover å få på plass en ny avtale med EU og holde en ny folkeavstemning om medlemskap innen et halvt år dersom Labour får makten.

Mange aktivister innrømmer at partiets uklare brexitstandpunkt skader partiet. Verken partiet eller Corbyn vil ta stilling for eller mot fortsatt EU-medlemskap.

