USAs visepresident i Irak uten å møte landets toppledere

NTB utenriks

Besøket blir gjennomført samtidig som det pågår voldsomme protester mot den irakiske regjeringen, som blant annet blir kritisert for sitt samarbeid med Iran.

Pence' besøk lørdag var av sikkerhetsgrunner ikke varslet på forhånd. Tidligere sa anonyme kilder at han skulle ha samtaler med statsminister Adel Abdel-Mahdi og leder av nasjonalforsamlingen Mohammed al-Halbousi, men dette ble senere avvist av irakiske tjenestemenn.

– Det blir ikke noe møte ettersom de hadde en telefonsamtale, sier en av kildene til AFP.

Kontoret til president Barham Saleh opplyser at de ikke engang visste om Pence' besøk i landet.

Pence landet på flybasen Al-Asad vest i landet. Det er herfra amerikanske styrker iverksetter operasjoner mot IS i Syria etter at syriskkurdisk milits tapte store områder under den tyrkiske offensiven nordøst i Syria i oktober.

Pence skal også møte presidenten for det selvstyrte kurdiske området nord i Irak, Nechirvan Barzani, noe som trolig er ment å forsikre kurderne om at de fortsatt har USAs støtte.

Det er første gang Pence besøker Irak.

(©NTB)