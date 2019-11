Namibisk eksminister pågrepet i mulig islandsk korrupsjonssak

NTB utenriks

Forrige uke ble det kjent at mer enn 640 millioner kroner ble sluset gjennom bankkontoer i DNB via et postboksselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia. Noe av pengene mistenkes å ha blitt brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia i bytte mot fiskekvoter.

Pågrepet

En rekke politikere og tjenestemenn i Namibia, blant annet fiskeriministeren, skal ha mottatt store pengesummer, ifølge dokumentasjon fra WikiLeaks.

13. november valgte Esau å gå av som minister, og korrupsjonsetterforskere bekrefter nå overfor NRK at han er pågrepet i saken.

– Vi ber norske myndigheter om all mulig bistand for å raskt kunne gjennomføre etterforskningen, sier sjefen for antikorrupsjonskommisjonen i Namibia, Paulus Noa, til kanalen.

Stengte kontoene i 2018

DNB stengte kontoene korrupsjonspengene skal ha gått via, i 2018 etter en advarsel fra den amerikanske banken Bank of New York Mellon.

– Ingen banker kan si at det aldri har gått transaksjoner gjennom systemene som ikke kunne ha vært undersøkt bedre. Dette tar vi på største alvor, og vi jobber kontinuerlig for å sikre at vi har best mulig vurdering av risiko. Vi bruker informasjonen vi har og samarbeider med Økokrim, sa DNB-direktør Kristin H. Holth til Dagens Næringsliv tidligere i november.

Deltok på konferanse i Oslo

For en måned siden deltok Esau på havkonferansen Our Ocean i Oslo, sammen med blant annet norske regjeringsmedlemmer.

Her påpekte han at Norge og Namibia har mye til felles i fiskeriene store betydning.

