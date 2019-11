Riksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater

NTB utenriks

Første spørsmål gikk til Elizabeth Warren. Hun gjorde det klart at hun vil gjøre sitt ytterste for å overbevise politikere i begge parti om at riksrett er nødvendig.

– Alle politikere, inkludert Republikanere, har plikt til å seriøst vurdere spørsmålet om riksrett. Vi har et konstitusjonelt ansvar og å møte dette ansvaret, sa senatoren fra Massachusetts.

Hun la til at hun aldri kommer til å innvilge noen en ambassadørstilling på grunn av valgkampbidragene hun får.

Bernie Sanders advarte mot å bli for opphengt i president Donald Trump, som han kalte en notorisk løgner. Senatoren fra Vermont vil heller vende fokuset mot hvordan Det demokratiske partiet kan nå ut til de amerikanske velgerne.

Joe Biden pekte på at vitneutsagnene fra riksrettshøringene har gjort det tydelig at Trump ikke ønsker den tidligere visepresidenten som motstander ved neste års valg.

Helse et sentralt tema

Helsehjelp til alle, som kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders støtter, var et annet sentralt tema i debatten.

Warrens kom nylig med en plan for hvordan hun vil betale for «Medicare for all». Forslaget skal delvis finansieres ved å øke skattene til middelklassen, skiver CNN.

Flere av hennes motstandere er kritiske til forslaget, men Warren mener forslaget er nødvendig for å endre det amerikanske helsevesenet.

Da Sanders fikk ordet, svarte han kjapt.

– Takk! Det var jeg som skrev det fordømte lovforslaget, sa Sanders før han gikk videre til å kritisere det nåværende helsesystemet for å være «grusomt» og «dysfunksjonelt».

Femte debatt

Dette var den femte gangen presidentkandidatene fra demokratisk side møtes til debatt. De ti kandidatene Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Tom Steyer, Elizabeth Warren og Andrew Yang kjemper om å bli president Donald Trumps utfordrer i presidentvalget i 2020.

Avisen The Guardian, som følger debatten tett, bemerker at de minst profilerte kandidatene fikk lite oppmerksomhet fra programlederne i første del av debatten. Det tok 30 minutter før teknologientreprenøren Andrew Yang fikk ordet. Han åpnet med å applaudere motstander Tom Steyer for å bruke penger på tiltak mot klimaendringer.

Debatten ble arrangert i Atlanta i Georgia av kanalen MSNBC og avisen The Washington Post.

(©NTB)