Kina ber Trump stanse Kongressvedtak om Hongkong

NTB utenriks

– Vi oppfordrer USA til å forstå situasjonen, stanse feiltakelsene før det er for sent, hindre dette forslaget fra å bli til lov og umiddelbart slutte å blande seg inn i Hongkongs og Kinas interne anliggende, sier Geng, som er talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, på en pressekonferanse torsdag.

Representantenes hus vedtok lovforlaget med 401 mot 1 stemme onsdag, dagen etter at Senatet enstemmig vedtok loven om menneskerettigheter og demokrati i Hongkong. Lovforslaget innebærer at den amerikanske presidenten årlig skal vurdere handelsstatusen USA har innvilget Hongkong.

Forslaget sendes nå til president Donald Trump, som ventes å skrive under, opplyser en kilde til AFP.

Blir sett på som støtte

– Vi fordømmer sterkt og motsetter oss signeringen av Hongkong-relaterte lovforslag, sier Geng.

Han advarer om at USA blander seg inn i Hongkong og Kinas interne anliggender.

– Hvis USA er bestemt på å handle alene, vil Kina ta i bruk effektive midler for å bestemt kjempe mot, sier Geng.

Kongressvedtaket blir sett på som en støtte til de enorme demonstrasjonene som har herjet Hongkong siden juni.

Usikkert hva reaksjonen blir

Det er usikkert hvordan Kina vil reagere dersom lovforslaget om Hongkong går gjennom. De to landene er for tiden fastlåst i en handelskrig.

Kina sa torsdag at de fortsatt anstrenger seg for å komme til enighet med USA i handelskonflikten etter at Trump har anklaget dem for å ikke gjøre nok.

Det er 18 måneder siden USAs president Donald Trump påførte Kina straffetoll på flere milliarder dollar, noe som førte til det som har blitt omtalt som en handelskrig.

