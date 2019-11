Swedbank etterforskes i USA for medvirkning til sanksjonsbrudd

NTB utenriks

Den russiske våpenprodusenten Kalashnikov har gjennom Swedbank sendt penger som tilsvarer rundt 10 millioner svenske kroner, til sin amerikanske motpart Kalashnikov USA, opplyses det i SVTs Uppdrag granskning.

Pengene skal ha blitt overført gjennom fire transaksjoner, hvor den største av dem ble gjennomført i 2017.

Dette strider mot amerikanske sanksjoner som ble innført etter Russlands annektering av Krim-halvøya.

Det amerikanske selskapet produserer våpnene ved en fabrikk i Florida og har ikke vært omfattet av sanksjoner, i motsetning til russiske Kalashnikov.

En forutsetning for at det amerikanske selskapet fikk fortsette driften etter at sanksjonene ble innført, var at det ikke ble sendt penger mellom selskapene. Dette har nå skjedd via Swedbank, ifølge SVT.

Transaksjonene etterforskes nå av amerikanske myndigheter, ifølge Uppdrag granskning.

Swedbanks nye direktør Jens Henriksson sier at han er opprørt over opplysningene, og at disse inngår i bankens interne granskning.

Dette har vært et turbulent år for den svenske storbanken.

Henriksson tok over etter at Birgitte Bonnesen i mars ble sparket som direktør på grunn av avsløringer om mistenkelige pengeoverføringer i Baltikum. Swedbank etterforskes for mistanker om hvitvasking som skal ha funnet sted i flere baltiske land.

