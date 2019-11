Continental vil kutte tusenvis av arbeidsplasser

NTB utenriks

Selskapet er ett av verdens største innen produksjon av bildeler. Nå skal det gjennom en kraftig omstilling som skal føre til en innsparing på 500 millioner euro.

Nedbemanningen er ifølge selskapet et svar på et utfordrende bilmarked og lavere etterspørsel etter forbrenningsmotorer.

Ifølge toppsjefen Elmar Degenhart har Continental et stort behov for teknologisk omstilling slik at konkurranseevnen styrkes.

Forrige uke varslet også eieren av Mercedes-Benz, Daimler AG, at de skal kutte stort de neste årene. Innen utgangen av 2022 skal de kutte personalkostnader med over en milliard euro.

