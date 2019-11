NTB utenriks

Presidenten er blitt oppfordret til å forklare seg av demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus. Hun har også åpnet for at han kan besvare spørsmål skriftlig.

På Twitter hevder Trump mandag at han ikke har gjort noe galt og at han ikke vil styrke troverdigheten til prosessen han kaller en heksejakt og en svindel. Likevel vil han overveie å følge Pelosis oppfordring.

– For å få Kongressen fokusert igjen, vil jeg sterkt vurdere det! skriver Trump.

