Hongkong-politiet ber demonstranter i omringet universitet komme ut

– Disse opprørerne er kriminelle. De må møte konsekvensene av handlingene sine, sa polititalsperson Cheuk Hau-yip på en pressekonferanse i Hongkong.

Han sa at han ikke så noe annet alternativ enn at demonstrantene kommer ut og møter rettsvesenet.

Opprørspoliti omringet søndag Hongkongs polytekniske universitet mens over 1.000 personer befant på innsiden etter at de hadde tatt kontroll over universitetsområdet. Politiet har brukt tåregass og vannkanoner mot demonstranter som har forsøkt å rømme, mens demonstrantene har kastet bensinbomber mot politiet.

Mange av demonstrantene er unge. Ifølge BBC er det også tenåringer og ungdomsskoleelever blant dem.

Politiet opplyste samtidig at de i løpet av helgen har pågrepet 154 personer i aldersspennet 13 til 54 år. Siktelsene omfattet blant annet tyveri, våpenbesittelse og deltakelse i opptøyer.

