Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump

I tillegg svarer 6 prosent at president Trump bør stilles for riksrett, men ikke gå av. 38 prosent svarer at de er mot riksrett.

Målingen er gjennomført av Ipsos for ABC News og er den første målingen som er utført etter at riksrettshøringene ble åpnet for offentligheten.

Onsdag ble utspørringene for første gang sendt direkte på TV. Det kan virke som at det har vært en økning blant dem som er for riksrett, etter at direktesendingene begynte.

I et gjennomsnitt av målinger utført før onsdag, svarte 48 prosent at de var for at Trump skulle avsettes, mens 46 prosent svarte at de var mot riksrett, ifølge nettstedet FiveThirtyEight.

Ifølge ABC News' måling fulgte 58 prosent av amerikanere over 18 år de direktesendte høringene noenlunde tett, mens 42 prosent ikke fulgte dem.

I september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, en gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett. Demokratene vil bevise at Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalget neste år.

