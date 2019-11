Catalonias regionale president forklarte seg i retten

NTB utenriks

Det katalanske regjeringen ignorerte i mars to frister for å fjerne symbolene, som hang på den regionale regjeringsbygningen.

I retten forklarte Torra at han nektet å fjerne symbolene fordi valgmyndighetene ikke har rett til å gi ham ordren. De er ikke høyere i hierarkiet enn presidenten i Catalonia, sa han.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at Torra blir erklært uegnet til offentlige stillinger i 20 måneder. I tillegg ønsker aktor at han ilegges en bot på 30.000 euro.

Dersom påtalemyndigheten vinner fram, kan det bli vanskelig for Torra å fortsette som president for den katalanske regionen, og dommen vil sannsynligvis utløse et tidlig valg i den svært rike regionen.

En eventuell dom må imidlertid godkjennes av Spanias høyesterett, noe som kan føre til at det tar måneder før den trer i kraft.

Det var kun satt av én dag til rettssaken mot Torra. I oktober ble ni katalanske ledere dømt til lange fengselsstraffer etter et mislykket forsøk på å gjøre Catalonia uavhengig fra Spania gjennom en ulovlig folkeavstemning i 2017.

Fengselsstraffene førte til masseprotester, opptøyer og gatekamper mellom demonstranter og politi.

(©NTB)