USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea

Avgjørelsen tas for å skape mer rom for diplomati med Nord-Korea, opplyser USAs forsvarsminister Mark Esper og hans sørkoreanske kollega Jeong Kyeong-doo, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Nord-Korea har fordømt planene om en felles amerikansk og sørkoreansk militærøvelse som skulle finne sted i slutten av november. De har truet med en «sjokkerende straff» dersom øvelsen ble gjennomført.

Esper og Jeong snakket sammen under et møte for ASEAN-landenes forsvarsministre. Møtet ble holdt i Bangkok i Thailand.

Esper sa lørdag at USA er åpen for å redusere antall militærøvelser i fremtiden.

Over 28.000 amerikanske soldater er stasjonert i Sør-Korea i et forsøk å på å avskrekke Nord-Korea fra et angrep.

