Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med

Det finskregistrerte flyet skal torsdag ha fløyet fra Helsingfors til Vilnius. Deretter fløy det til Oslo, men vendte etter kort tid tilbake til Vilnius igjen og videre til Helsingfors. Lørdag landet flyet i Vilnius igjen før det etter noen timer lettet klokka 18.40. Ifølge VG var det da rundt ti personer om bord. De ble eskortert av politibiler bort til flyet.

Representanter for Bergs familie opplyste tidligere lørdag til TV 2 at familien ikke vet når han kommer hjem. De befinner seg for tiden i Oslo, der de venter på Berg.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes sa lørdag ifølge kanalen at det ikke var planlagt noen hjemreise ennå.

Berg, som tidligere i år ble dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i fjor, varslet i en Facebook-video lørdag at han vil holde en pressekonferanse «i nærmeste fremtid».

Risnes opplyser til TV 2 at denne pressekonferansen vil bli avholdt tidligst på tirsdag, trolig i Oslo.

Berg ble overlevert til representanter for norske myndigheter i Litauen fredag, som del av en fangeutveksling.

Han har fått tilsyn av lege og har oppholdt seg på et ukjent sted i Litauen siden løslatelsen.

Lørdag la advokaten ut et bilde av Berg sammen med Norges ambassadør i Litauen, Karsten Klepsvik, Frode Berg, Risnes og UDs representant Snøfrid Emterud på et ukjent sted.

– Han begynner å venne seg til friheten, skrev Risnes da.

