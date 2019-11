Dansk mann pågrepet etter drap i Malmö

NTB utenriks

27-åringen ble pågrepet på Fyn i Danmark etter en biljakt fredag kveld, skriver Kvällsposten.

– Det tok lang tid. Han ville ikke stoppe, sier operasjonsleder Ehm Christensen ved Fyn-politiet. Flere patruljer deltok i biljakten, men ifølge Christensen foregikk det hele forholdsvis udramatisk.

Politi i Malmö fikk melding om funn av en død kvinne i en bil torsdag kveld. Politipatruljen som kom på stedet, konstaterte at hun var død, og omstendighetene gjorde at en etterforskning om mistenkt drap ble innledet, opplyser politiet.

Kvinnen skal ifølge Sydsvenskan være 24 år gammel.

27-åringen som nå er pågrepet, ble internasjonalt etterlyst. Han skal nå utleveres til Sverige.

Mannen er tidligere dømt for ran i Sverige.

Politiet er fortsatt sparsomme med opplysningene om hendelsen.

Politiadvokat Kajsa Cavallin sier i en pressemelding at ettersom den siktede ennå ikke er varetektsfengslet, kan de ikke si noe om bevisgrunnlaget i saken eller hva som gjør at den pågrepne 27-åringen er siktet for drap.

– Vi er fremdeles veldig interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett eller hørt noe, eller som var i området i går ettermiddag og kveld, sa Jimmy Mordin ved politiets kommunikasjonssentral til Sydsvenskan fredag morgen.

Det er fremdeles uklart hvordan kvinnen døde.

Malmö har lenge vært herjet av en lang rekke grove voldssaker. På tirsdag skrev avisen Aftonbladet at det har vært 38 gjengrelaterte drap i byen de siste åtte årene. Bare seks av dem er blitt oppklart.

Forrige helg ble en 15-åring drept og en annen kritisk såret i en skyteepisode på en pizzarestaurant i sentrum. Mandag kveld ble en mindreårig gutt skadd i en ny skyteepisode i byen.

(©NTB)