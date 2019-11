To elever drept i skyting på skole i California

NTB utenriks

Den mistenkte gjerningspersonen er i politiets varetekt, men får behandling på sykehus, het det i en oppdatering fra Los Angeles-politiet torsdag formiddag.

– En video fra hendelsen viser at den siktede tar opp en pistol fra ryggsekken sin, skyter og sårer fem personer, før han deretter skyter seg selv i hodet, sa Kent Wegener i det lokale politiet på en pressekonferanse torsdag.

Tilstanden til den antatte gjerningspersonen er alvorlig.

De som ble drept i skytingen, var en 16 år gammel jente og en 14 år gammel gutt. De tre andre sårede – en gutt og to jenter – var mellom 14 og 15 år.

Politiet bekrefter at elevene ble skutt av en medelev.

Saugus High School ble satt under såkalt lockdown under skyteepisoden. Vitner og overvåkingskameraer identifiserte den antatte gjerningspersonen innen en time etter skytingen, ifølge politiet. Den mistenkte 16-åringen ble funnet sammen med de andre som ble drept og skadd på skolen.

Det var en stund forvirring rundt antall sårede, som varierte fra tre til sju. Enkelte meldinger gikk også ut på at gjerningspersonen var død, noe som viste seg å ikke stemme.

Det var også forvirring rundt hvor mange som ble drept. Fox fikk bekreftet fra lokalt politi at det var snakk om tre drepte, men politiet sa senere til kanalen at det var feil, og at det riktige tallet var to.

Santa Clarita ligger om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elever. Andre skoler i området ble stengt. Beboere i området nær skolen ble bedt om å holde dører og vinduer stengt.

(©NTB)