Markusplassen i Venezia stengt på grunn av flom

Vannet dekker store deler av Venezia fredag. Det er tredje dagen på rad med storflom i den norditalienske byen. Blant stedene i byen som er rammet, er den ikoniske Markusplassen.

– Jeg er nødt til å stenge plassen for å unngå helserisiko for innbyggerne. Det er en katastrofe, sier ordfører Luigi Brugnaro fredag formiddag. Da ble vannstanden ifølge DPA målt til 153 cm over det normale havnivået, og det fortsatte å stige.

Før plassen stengte, vasset turister rundt på plassen i vann til knærne.

Brugnaro anslår at vannet har påført skader for om lag 1 milliard euro.

– Vi har ødelagt Venezia. Vi snakker om skader for rundt 1 milliard euro, og det er bare for tirsdag, ikke for i dag, sa Brugnaro tidligere på dagen.

Fredag morgen advarte Brugnaro om at flommen ikke er over.

– Jeg oppfordrer folk til å unngå reiser og holde seg oppdatert på vannstanden, skrev Brugnaro på Twitter.

Onsdag sto mellom 80 og 90 prosent av byen under vann som følge av den verste flommen på over 50 år. Da sto vannet 187 cm over normalnivå.

Vannet har de siste dagene skapt store ødeleggelser i byen. Torsdag beskrev Italias statsminister Giuseppe Conte situasjonen som «et stikk i hjertet av landet» og erklærte unntakstilstand i byen.

Regjeringen har også gitt en nødbevilgning på 20 millioner euro for å håndtere flommen.

