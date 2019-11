Litauens president har benådet to spiondømte russere

NTB utenriks

Det opplyser presidentens kontor på sine hjemmesider. Saken ble først omtalt av VG i Norge.

De siste dagene har det vært ventet at litauers president Gitanas Nauseda ville benåde de to russerne, slik at de kan utveksles mot norske Frode Berg og to litauere som er spiondømt i Russland.

En fangeutveksling er ventet å skje i nær framtid.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer om dette på nåværende tidspunkt. Vi vil svare på mulige spørsmål i nær fremtid, sier presidentens talsperson Antanas Bubnelis til Baltic News Service (BNS).

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få ham utlevert, og den siste tiden har arbeidet vært tett knyttet opp mot Litauen. Siden russiske spioner sittet fengslet i landet, har det dukket opp en mulighet for å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling.

I forrige uke vedtok parlamentet i Litauen en lov om spionutveksling som kan bane vei for at Frode Berg (64) kan få komme hjem.

(©NTB)