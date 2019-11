Frode Berg løslatt i Litauen

NTB utenriks

Frode Berg er overlevert til den norske ambassaden i Litauen.

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet 5. desember 2017 av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.

Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

16. april i år ble Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.

Ifølge dommen har Berg sendt eller overlevert penger til en russisk kontakt i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland, ifølge NRK. Russisk påtalemyndighet fremholdt under rettssaken at Berg var tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

Kurer

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Flere har vært kritisk til hvordan Etterretningstjenesten har håndtert saken.

Håpet om at en løslatelse nærmet seg, steg i forkant av at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøkte Norge i forbindelse med 75-årsdagen for frigjøringen av Finnmark 25. oktober.

Anbefalte benåding

16. oktober ble det kjent at en utveksling med en spiondømt russer i Litauen kunne være på trappene, og i slutten av oktober anbefalte en russisk kommisjon at president Vladimir Putin benåder Berg.

Før utleveringen kunne gjennomføres måtte Litauen vedta lovgiving som åpnet for en fangeutveksling. Det gjorde nasjonalforsamlingen 7. november, og mandag ble loven underskrevet av Litauens president. Det siste hinderet ble passert onsdag, da Litauens benådingskommisjon godkjente utvekslingen.

