Internasjonal domstol innleder etterforskning av forbrytelser mot rohingyaene

NTB utenriks

Domstolen konstaterte torsdag at forbrytelser som delvis er begått i Bangladesh, faller inn under deres jurisdiksjon.

Sjefanklager i ICC Fatou Bensouda åpnet i september 2018 en innledende etterforskning av Myanmar, og sendte i juli i år en forespørsel om å få åpne full etterforskning.

Myanmar er ikke medlem av ICC, men det er derimot nabolandet Bangladesh. Myanmar beskyldes for omfattende overgrep mot den muslimske minoriteten.

«Et ønske om folkemord»

Hundrevis av rohingya-landsbyer er brent ned til grunnen siden høsten 2017, og en ekspertgruppe fra FN slo i september fast at det fortsatt hersker «et ønske om folkemord» på den etniske gruppen.

Over 700.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh for komme unna det som omtales som etnisk rensing.

Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. Myndighetene i Myanmar mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. De mener selv at de har levd i regionen i mange hundre år.

En gruppe granskere fra FN har konkludert med at landets øverste generaler bør straffeforfølges for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Kritiserer ICC

Den internasjonale straffedomstolen ICC, som nå skal etterforske forbrytelser mot rohingya-minoriteten, har tidligere blitt kritisert for å være et verktøy for vestlige land. Den er også blitt kritisert for å være lite effektiv, og har relativt få domfellelser å vise til.

Den afrikanske union (AU) har tidligere påpekt at nesten alle saker som etterforskes, retter seg mot afrikanske ledere. Unionen har truet med å be alle sine 34 medlemsland om å melde seg ut av ICC.

Domstolen har sete i Haag i Nederland.

(©NTB)