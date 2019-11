Farage hevder de konservative ga «jobbtilbud» til Brexitpartiets kandidater

NTB utenriks

Boris Johnsons konservative parti og Brexitpartiet slåss om mange av de samme velgerne, og de konservative frykter at det kan koste dem representanter i valget 12. desember.

Farage sier han ikke klandrer Johnson personlig, men beskylder en seniorrådgiver for å ringe rundt til Brexitpartiets kandidater og tilby dem en posisjon hvis de ville trekke seg.

– Systemet er korrupt og ødelagt, tvitret Farage. Striden mellom de to partiene, som begge er høyreorienterte og støtter brexit, har tiltatt de siste dagene.

– Siden de visste at de ikke kunne kjøpe meg, ble det gjort et samlet forsøk fra folk som jobber dypt inne på statsministerens kontor, sier Farage i en uttalelse lagt ut i en video. Han føyer til at han ikke tror Johnson selv står bak.

– Men det viser hva slags folk han har rundt seg, føyer Brexitpartiets leder til.

– De omgikk meg og gikk til andre av Brexitpartiets ledere, og antydet at åtte av dem kunne få plass i Overhuset, sier han. Den britiske regjeringen har mulighet til å nominere medlemmer dit. En utnevnelse til Overhuset gjelder på livstid.

– Så langt har landet vårt sunket, dette er forferdelig. Dette er grunnen til at politikken må endres en gang for alle, sier Farage.

Tidligere i uken ble det kjent at Brexitpartiet hadde gått med på å ikke stille kandidater til valg i kretser der de konservative Toryene har flertall.

