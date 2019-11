BRICS-landene støtter Parisavtalen

NTB utenriks

Det går fram av en uttalelse etter et møte i Brasils hovedstad Brasilia.

I tillegg til å omtale klimaavtalen, konstaterer landene at krigen i Syria ikke kan løses på militært vis. Landene understreker viktigheten av å bevare Syrias «territoriale integritet».

De tar også til orde for en tostatsløsning for Israel og Palestina.

Det er statslederne i Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika som står bak uttalelsen. Viktigheten av multilateralt samarbeid og bevaring av FNs rolle i internasjonal politikk omtales også.

De fem lederne uttrykker også alvorlig bekymring for et våpenkappløp i verdensrommet, og sier at forhandlinger om en bindende, internasjonal avtale om temaet må innledes raskt. De ber også om reform av Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å sikre at organisasjonen fungerer etter hensikten.

