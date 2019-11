Underskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg

NTB utenriks

– Presidenten vil underskrive dekretet kort tid etter at anbefalingene til benådningskommisjonen er mottatt, sier Antanas Bubnelis, talsperson for den litauiske presidenten, til Baltic News Service (BNS) onsdag morgen.

Det er ventet at møtet i Litauens benådningskommisjon, som startet klokken 9.30 onsdag norsk tid, er et av de siste hindrene på veien mot å få spiondømte Frode Berg benådet og sendt hjem til Norge. Møtet kommer dagen etter at en ny spionutvekslingslov trådte i kraft i Litauen.

Optimistisk justisminister

VG melder at møtet i presidentpalasset i Vilnius var ferdig like etter klokken 11. Hva de har kommet fram til, vil først bli offentlig kjent etter at president Gitanas Nauseda har signert. Totalt lå 123 søknader om benådning på bordet før dagens møte.

Litauens justisminister Elvinas Jankevicius sier til VG at han er optimistisk.

Ifølge anonyme kilder BNS har snakket med, er Russland og Litauen enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland.

BNS navngir ikke Frode Berg (64), men han er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Tror på Berg-benådning onsdag

Benådningskommisjonen i Russland har allerede anbefalt benådning av Berg, så det eneste som gjenstår i Russland er Putins underskrift.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes sa tirsdag kveld til NTB at det eneste som gjenstår, er at alle de involverte benådes, og at det er sannsynlig at Berg benådes av Vladimir Putin onsdag.

Det blir likevel spekulert i om en søknad fra den russiske FSB-spionen Nikolaj Filiptsjenko kan være en dem som skal vurderes.

