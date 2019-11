Trump: Jeg er en stor fan av Erdogan

NTB utenriks

– Jeg er en stor fan av presidenten, sa Trump på en felles pressekonferanse med Erdogan etter at møtet var over.

Trump sa samtalene var «oppriktige og produktive». Trump sa at han ønsker å inngå en handelsavtale med Tyrkia.

På dagsorden sto også Tyrkias kjøp av det russiske missilsystemet S-400. Kjøpet skapte sinne i NATO, og det førte til at USA stengte Tyrkia ute fra det amerikanske F-35-programmet.

Håper på S-400-løsning

Tyrkias kjøp av det russiske forsvarssystemet skaper «alvorlige utfordringer, men håpet er at de kan løses», uttalte Trump etter møtet. Trump har bedt utenriksminister Mike Pompeo og flere rådgivere om å finne en løsning som kommer begge parter til gode.

– Tyrkia er, som alle vet, en stor NATO-alliert og en strategisk partner for USA, sa Trump.

– Vi kan overvinne prøvelsene som vi står overfor, spesielt når det gjelder S-400-systemet og F-35, kun gjennom dialog, sa Erdogan.

Han sa også at Tyrkia kan kjøpe amerikanske Patriot-missiler «hvis de blir tilbudt oss under ønskede betingelser», en henvisning til kostnaden.

Syria

USAs president antydet på pressekonferansen at våpenhvilen mellom Tyrkia og syriskkurdisk milits i det nordlige Syria i det store og det hele overholdes.

– Det er en komplisert situasjon, sa Trump, som la til at partene har kjempet mot hverandre «i hundrevis av år».

Før møtet startet, hyllet Trump det han kalte et langt vennskap med Erdogan.

– Presidenten og jeg har vært svært gode venner. Vi forstår hverandres land, sa Trump før de to gikk inn til møtet bak lukkede dører i Det hvite hus onsdag.

Armenia-resolusjon

Etter møtet kommenterte Erdogan Representantenes hus' nylige resolusjon som anerkjenner at armenerne ble utsatt for folkemord under første verdenskrig. «Terrorist-sympatisører» forsøker å skade forholdet mellom de to NATO-allierte med «desinformasjon», sa Erdogan på pressekonferansen.

– Jeg har sagt til presidenten at beslutningen som Representantenes hus fattet 29. oktober tjente denne hensikten, at den fornærmet vårt folk og kastet skygge over vårt forhold, sa Erdogan.

Tyrkia bestrider på det sterkeste bruken av begrepet folkemord.

– Den armenske hendelsen for 104 år siden, under krigstilstander, må bli diskutert av historikere, ikke politikere, sa Erdogan på pressekonferansen. Han la til at Tyrkia står klar til å åpne statsarkivene tilknyttet saken.

Rundt 30 land har tidligere anerkjent massedrapene på armenere som folkemord, men Norge er ikke blant dem.

