TV-sendingen av riksrettsprosessen mot Trump er i gang

NTB utenriks

Demokraten Adam Schiff, leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, åpnet onsdagens høring i en fullsatt sal på Capitol Hill. Han leste opp flere av anklagene mot USAs president Donald Trump.

– Det er få ting som har like store konsekvenser som en riksrett mot en president, sa Schiff i sitt åpningsinnlegg.

– Spørsmålene som denne riksrettsgranskningen søker å få svar på, er om president Donald Trump forsøkte å utnytte Ukrainas sårbarhet og la Ukraina blande seg inn i våre valg, sa han videre.

Devin Nunes, Republikanernes fremste representant i etterretningskomiteen, kalte i sitt åpningsinnlegg riksrettsprosessen for en svertekampanje.

– Dette gjør stor skade på landet vårt. Det er ingenting annet enn en riksrettsprosess på jakt etter en forbrytelse, sa han.

Åpne høringer

Demokratene i Representantenes hus planlegger å bruke de neste ukene til å bevise at Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalget neste år. Trumps plan var ifølge Demokratene å få Ukraina til å sverte hans politiske rival Joe Biden og sønnen Hunter, ved å innlede en korrupsjonsetterforskning mot dem.

Fra og med onsdag blir utspørringene, som til nå har foregått bak lukkede dører, direktesendt på amerikansk fjernsyn.

Trump: Heksejakt

Høringen onsdag starter med forklaringen til to karrierediplomater: USAs fungerende ambassadør til Ukraina, William Taylor, og statssekretær George Kent i Utenriksdepartementet.

Selv mener Trump at han ikke har gjort noe galt. I en tale på et privat arrangement i Economic Club i New York tirsdag kalte han riksrettsgranskningen for en heksejakt preget av vrangforestillinger.

(©NTB)