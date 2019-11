Trump utsetter trolig beslutning om biltoll, ifølge EU-kilder

NTB utenriks

– Vi har fått tydelige indikasjoner fra den amerikanske regjeringen om at det ikke kommer noen toll rettet mot oss denne uka, sier en EU-kilde til nyhetsbyrået.

I utgangspunktet må USA bestemme seg innen torsdag for hvorvidt landet skal innføre toll på opptil 25 prosent, slik myndighetene i Washington har truet med å gjøre. Det er ventet at president Donald Trump vil utsette avgjørelsen i ytterligere seks måneder, slik han gjorde i mai.

Sikkerhetstiltak

Den formelle begrunnelsen for tollen er hensyn til rikets sikkerhet og er hjemlet i en handelslov som ble vedtatt under den kalde krigen. For halvannen uke siden sa USAs handelsminister Wilbur Ross at en toll kanskje ikke var nødvendig etter at det hadde vært «gode samtaler» med bilprodusenter i EU, Japan og Sør-Korea.

Faren for en ny tollsats har skapt bekymring hos leverandørene, og også nabolandene Canada og Mexico ser med bekymring på en mulig toll på biler og bildeler. En utsettelse kan gi et pusterom.

– Uforutsigbar

Samtidig sier EU-tjenestemenn at selv om et halvt års utsettelse er sannsynlig, så er Trump uforutsigbar. De mener han trolig vil la trusselen om toll henge over dem mens USA og EU forhandler om en handelsavtale i året som kommer.

– Vi tror ikke det skjer noe nå, men vi tror trusselen fortsatt vil være der for å gi et overtak i forhandlingen, ser en EU-diplomat. Han sier tonene har blitt mer positiv i samtalene mellom USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

Asiatiske produsenter

Etter at Japan og USA i høst ble enige om en handelsavtale for landbruks- og industriprodukter, sa statsminister Shinzo Abe at han fikk et klart løfte fra Trump om å droppe tollen for japanske biler.

En kilde i Sør-Koreas bilindustri tror også at Trump vil utsette avgjørelsen, men bruke biltoll som et forhandlingskort overfor EU.

(©NTB)