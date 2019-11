Kraftig rakettskyting fra Gaza

NTB utenriks

Palestinske sikkerhetskilder sier flere eksplosjoner kunne høres på Gazastripen, da raketter avfyrt mot Israel ble skutt ned av landets rakettforsvar.

Skytingen bekreftes også av den israelske hæren, som sier de nå venter flere dager med kamper. Tirsdag morgen lød flyalarmen i Tel Aviv. Hæren har bedt folk som kan bli hjemme, ikke å gå på jobb.

Islamsk hellig krig (jihad) har bekreftet at lederen Baha Abu Al-Ata (42) er drept. Det skjedde i et luftangrep mot en bolig i Gaza.

Også fra Syria kommer det meldinger om et angrep. Boligen til en leder i Islamsk hellig krig er truffet i et israelsk luftangrep i Damaskus tidlig tirsdag morgen, ifølge statlige syriske medier.

Her skal lederens sønn og en annen person ha blitt drept, melder nyhetsbyrået Sana.

– Lenge planlagt angrep

Angrepet kommer dagen etter utnevnelsen av Natftali Bennett som Israels nye forsvarsminister. Bennett har lenge tatt til orde for bruk av hardere midler mot palestinske militante.

Ifølge en militær talsperson, oberstløytnant Jonathan Conricus, er operasjonen mot Islamsk hellig krig-lederen planlagt lenge. Han beskriver Abu el-Atta som en «tikkende bombe» og hevdet at han har vært ansvarlig for en rekke nylige rakettangrep mot sørlige deler av Israel, og at han aktivt planla nye angrep.

– Vi har den siste uken ventet på det rette øyeblikket til å gjennomføre dette kirurgisk målrettede angrepet, sier han.

Lovet hevn

Ifølge helsedepartementet i Gaza døde også en kvinne i flyangrepet, og to andre mennesker ble skadd. Ifølge gruppa er den døde kvinnen Abu el-Attas kone, mens de to skadde personene er barna hans.

Islamsk hellig krig hevder at deres leder var i ferd med å gjøre en «heroisk handling» da han ble drept. Gruppa har ikke utdypet hva handlingen gikk ut på, men har lovet hevn.

(©NTB)