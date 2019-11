Enighet om regjeringskoalisjon i Spania

NTB utenriks

– Dette blir en regjering for fire år, for hele perioden, sa Sanchez.

Han og leder Pablo Iglesias for Unidas Podemos møttes til en felles seanse tirsdag. Iglesias blir visestatsminister, ifølge en rekke medier.

Sosialdemokratiske PSOE vant søndagens valg, som var det andre i Spania i år og det fjerde på fire år.

Partiet fikk noe mindre oppslutning enn i valget i april og endte med 120 plasser. Også Podemos gikk tilbake i valget søndag og fikk 35 plasser, sju færre enn i april.

Etter forrige valg nektet PSOE å gå inn i en koalisjon med Podemos. Dermed måtte Sanchez i september lyse ut nyvalg etter at kong Felipe erklærte at ingen av kandidatene hadde nok støtte til å sikre flertall i nasjonalforsamlingen.

– Det som var umulig i seks måneder har nå blitt løst på under 48 timer, kommenterer den spanske avisen El Pais.

De to partiene får 155 seter til sammen. Det trengs 176 for et flertall. De er dermed avhengige av støtte fra andre partier for å vinne et tillitsvotum i nasjonalforsamlingen.

Sanchez sa tirsdag at regjeringen «fødes med intensjonen om å nå ut til andre krefter».

(©NTB)