Bolivias avgåtte president i eksil i Mexico

Morales, iført en blå kortermet skjorte, håndhilste på Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard etter å ha gått ned flytrappen etter landing på flyplassen i Mexico by tirsdag formiddag.

Flyturen gikk fra Bolivia til Paraguay, og videre derfra til Mexico, med et fly fra det mexicanske luftforsvaret. Morales fikk innvilget asyl i Mexico, begrunnet med at hans liv kunne være i fare.

I sine første uttalelser på mexicansk jord tirsdag sa Morales at han fortsatt vil være politisk aktiv og at «kampen fortsetter».

Morales gikk av som president i Bolivia søndag etter omfattende protester i kjølvannet av presidentvalget etter påstander om valgfusk. Selv mener Morales at han var offer for et «kupp», og forsvarte tirsdag sin kamp for å bedre situasjonen for fattige og urbefolkning i Bolivia.

– Det vil kun bli fred når alle kan nyte godt av sosial rettferdighet, sa Morales.

Han etterlot seg et hjemland i politisk maktvakuum. Også visepresidenten, underhusets leder og senatets leder gikk av. Dermed er det senatets nestleder, Jeanine Añez, som er neste på rangstigen til å overta som midlertidig president og utlyse nyvalg. Men det krever at hun får støtte i nasjonalforsamlingen.

Senere tirsdag er det ventet at senatet i nasjonalforsamlingen skal samles for å diskutere veien videre.

