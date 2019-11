Bolivias avgåtte president har ankommet Mexico

NTB utenriks

Morales gikk av som president i Bolivia søndag etter omfattende protester i kjølvannet av presidentvalget etter påstander om valgfusk.

Han etterlot seg et hjemland i politisk maktvakuum. Senere tirsdag er det ventet at senatet i nasjonalforsamlingen skal samles for å diskutere veien videre.

Etter at både Morales, visepresidenten, underhusets leder og senatets leder har gått av, er det senatets nestleder, Jeanine Añez, som er neste på rangstigen til å overta som midlertidig president og utlyse nyvalg. Men det krever at hun får støtte i nasjonalforsamlingen.

