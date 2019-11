Tre nye demonstranter drept i Irak

NTB utenriks

Både demonstranter og sikkerhetspersonell er blant dem som har blitt drept siden demonstrasjonene i landet brøt ut tidlig i oktober.

Søndag ble enda tre personer drept under sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrkene i landet. Dermed økte antallet personer som var blitt drept siden urolighetene begynte i begynnelsen av oktober, til 322.

Drapene søndag skjedde under en demonstrasjon mot regjeringen i byen Nassiriya sør i Irak. Et stort antall ble også såret under sammenstøtene.

Søndag lovte president Barham Salih, statsminister Adel Abdel-Mahdi og Mohammed al-Halbousi, leder for nasjonalforsamlingen, å motarbeide korrupsjon og å jobbe for en valgreform. Det sa de tre lederne i en felles uttalelse etter å ha holdt samtaler i Bagdad.

Nasjonal dialog

Blant endringene er å iverksette en «nasjonal dialog» for å gjennomgå grunnloven og systemet for styresett i landet.

De lovet også at de som har vært involvert i angrep på demonstranter, skal straffes.

De omfattende protestene i Irak startet i begynnelsen av oktober. Demonstrantene krever blant annet at det blir ryddet opp i den omfattende korrupsjonen i landet.

Landets sikkerhetsstyrker har slått brutalt ned på det som omtales som de største og blodigste grasrotprotestene i Irak på flere tiår.

Blodige protester

Lørdag ble minst tolv demonstranter drept og over 100 såret da sikkerhetsstyrkene i Irak igjen åpnet ild mot folk som protesterte mot regjeringen. Ni personer ble drept i Bagdad, og tre ble drept i byen Basra sør i landet.

Demonstranter samlet seg også søndag på Tahrir-plassen i Bagdad, men langt færre enn tidligere.

– Siden i går har sikkerhetsstyrker forsøkt å ta seg inn i Tahrir for å tømme området, sa en demonstrant til AFP.

Om lag 30 personer er skadd i demonstrasjonene søndag, ifølge medisinsk personell.

– Tomme løfter

Amnesty International kaller situasjonen i Irak et blodbad og ber myndighetene om å umiddelbart holde tilbake sikkerhetsstyrkene.

– Alle lovnader fra regjeringen om reformer eller etterforskninger er bare tomme løfter så lenge sikkerhetsstyrkene fortsetter å skyte og drepe demonstranter, sier Heba Morayef, som er Amnesty-leder for Midtøsten og Nord-Afrika.

Landets sikkerhetsstyrker har i ukevis slått brutalt ned på det som omtales som de største og blodigste grasrotprotestene i Irak på flere tiår. Flere hundre demonstranter er skutt og drept.

