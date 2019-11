Delstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann

NTB utenriks

Som følge av at det er meldt høyere temperaturer og mer vind, er det ventet at brannen kommer til å spre seg ytterligere tirsdag. Det har ført til at New South Wales' førsteminister Gladys Berejiklian har erklært sju dagers unntakstilstand.

Søndag ble det for første gang blitt varslet «katastrofal» brannfare i Sydney, som er det høyeste nivået siden brannfareskalaen ble innført i 2009. Farevarslet innebærer at det er fare for liv og boliger.

– Det er ingenting som er bygget eller designet for å motstå denne type katastrofeforhold, sier Shane Fitzsimmons i brannberedskapen i New South Wales.

Tre personer har omkommet som følge av skogbrannene i delstaten øst i Australia. Tusenvis har måttet forlate hjemmene sine, og mer enn 150 boliger har blitt tatt av brannen. En rekke branner er ute av kontroll nord i delstaten.

Forholdene bedret seg noen steder i delstaten mandag, der noen kunne vende hjem igjen.

Området Blue Mountains og vindistriktet Hunter Valley er ventet å bli hardest rammet.

Også i delstaten Queensland har det vært en rekke branner.

Måneder med lite nedbør gjør at det er svært tørt i delstatene.

