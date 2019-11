Assad varsler offensiv mot opprørskontrollerte Idlib

NTB utenriks

I et intervju med Russia Today mandag sier Assad at de vil gi sivile noe tid til å forlate området, som nå kontrolleres av et mylder av opprørsgrupper, mange av dem bestående av krigere som er blitt sterkt radikalisert i løpet av krigen.

Millioner av sivile, mange av dem internflyktninger, er trengt sammen på området, som allerede har gjennomgått omfattende syriske og russiske luftangrep, også mot sykehus og andre helseklinikker.

En våpenhvile førte til et opphold i offensiven mot området i august, men de siste dagene har aktivister meldt om både luftangrep og granatangrep.

FN har tidligere advart mot en humanitær katastrofe hvis regimet fortsetter offensiven for å gjenerobre området.

Idlib skulle i utgangspunktet beskyttes av en russisk-tyrkisk avtale, som ble inngått i september 2018. Tyrkia har støttet flere av opprørsgruppene i området, og noen av disse har deltatt i offensiven som Tyrkia iverksatte mot områder lenger øst i Syria i oktober.

Målet var da å drive ut syriskkurdisk milits av området.

