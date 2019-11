Abdullah nekter omtelling i Afghanistan

NTB utenriks

Både Ghani og hans fremste utfordrer Abdullah Abdullah har utropt seg selv til vinner av presidentvalget 28. september, men de offisielle resultatene er ikke kunngjort.

Landets valgkommisjon (IEC) lovet først å offentliggjøre resultatene 19. oktober, men utsatte det senere til 14. november.

Bakgrunnen for utsettelse var anklager om valgfusk, men ifølge valgkommisjonen nekter nå Abdullah å gå med på omtelling i de fem provinsene Parwan, Takhar, Panjsher, Badakhshan og Herat.

Valgkommisjonens leder i Parwan-provinsen, Abdul Qahir Safi, forteller at væpnede tilhengere av Abdullah Abdullah har true med å sette fyr på kommisjonens kontor i provinsen dersom det blir innledet omtelling.

De ansatte har ifølge Safi forseglet lokalene der stemmesedlene oppbevares og bedt om politibeskyttelse.

Lederen for Abdullahs valgkampstab, Basir Ferozi, varsler protester over hele landet de kommende dagene, men avviser at det trues med bruk av våpenmakt.

Abdullah krever at IEC før en eventuell omtelling plukker ut rundt 300.000 stemmesedler som ifølge ham kan være falske.

Abdullah stilte også i presidentvalget i 2009 og 2014, men tapte for henholdsvis Hamid Karzai og Ashraf Ghani.

Etter det siste valget inngikk han en avtale om maktdeling med Ghani og har siden hatt stillingen som regjeringssjef.

