Flere drept av bilbombe nord i Syria

Bomben gikk av i en landsby sør for byen Tell Abyad, ifølge det tyrkiske forsvarsdepartementet.

Det er kun en uke siden en bilbombe drepte 13 mennesker i Tell Abyad. Ingen har påtatt seg ansvaret for noen av hendelsene, men tyrkiske myndigheter mener den kurdiske YPG-militsen står bak begge.

Tyrkias forsvarsdepartement anklagde søndag militsen for å «massakrere uskyldige sivile».

Tell Abyad har vært åsted for noen av de hardeste kampene mellom kurdiske og tyrkiske styrker etter at Tyrkia innledet sin militæroffensiv mot Nord-Syria i begynnelsen av oktober.

