Trump avviser at han vil fjerne tollbarrierene mot Kina

– Jeg kommer ikke til å gjøre det, sa Trump til reportere i Det hvite hus etter å ha blitt spurt om han fullt ut vil fjerne tollbarrierene han har innført på kinesiske varer, som til sammen utgjør 400 milliarder dollar.

Presidenten fastslo også at den ventede handelsavtalen mellom USA og Kina vil bli signert i USA, trolig i delstaten Iowa.

Tidligere fredag sa Peter Navarro, Trumps fremste rådgiver for utenrikshandel, at USA kan komme til å utsette den varslede tolløkningen overfor Kina i desember.

I et intervju med den reklamefrie sammenslutningen av radiostasjoner, National Public Radio, sa han at det kan gå i den retningen.

– Vi kan være villige til å utsette disse tollsatsene for kinesiske varer, men det er til sjuende og sist opp til presidenten, sa Navarro.

Torsdag uttalte en talsmann i det kinesiske næringsdepartementet at Kina og USA er enige om at de økte tollsatsene som er innført mellom landene siden i fjor, skal fjernes etappevis. Han sa også at forhandlingene de siste ukene har vært konstruktive.

Uttalelsen bidro til oppgang på børsene både i Asia, Europa og USA.

