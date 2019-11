Sint Trump etter forlik om erstatning til New York

NTB utenriks

Delstaten New York saksøkte i fjor sommer den veldedige stiftelsen Trump Foundation med anklager om at Trump og hans familie drev den ulovlig. Påstanden var at de misbrukte stiftelsen til å fremme egne interesser innen politikk og næringsliv.

Torsdag ga dommer Saliann Scarpulla i New York også grønt lys til et forlik mellom Trumps advokater og delstaten. Det innebærer at Trump Foundation stenges og drøyt 15 millioner kroner som står igjen på stiftelsens konto, fordeles på åtte veldedige organisasjoner. Forliket mellom påtalemyndigheten og Trumps advokater innebærer også at Trump personlig erkjenner å ha misbrukt stiftelsens midler.

– Trakassering

– Dette har vært fire år med politisk motivert trakassering. Alt de fant var utrolig effektiv filantropi og noen små tekniske brudd som ikke å ha styreprotokoll, uttalte Trump etter forliket.

Stiftelsens advokater har tidligere sagt at søksmålet er politisk motivert. Avtalen som nå er på bordet, er en helomvending fra Trump, som sa han ikke kom til å gå med på noe forlik.

Han langet ut mot sjefen for påtalemyndigheten i New York, Letitia James, som er demokrat. Hun mente presidenten måtte betale 25 millioner kroner i erstatning, men dommer Scarpulla kuttet beløpet til 18 millioner. Også dette beløpet skal tilfalle veldedige stiftelser.

Trump mente James bevisst hadde misbrukt dette forliket av politiske grunner.

Dårlig uke

– Hver penny av de 19 millionene som Trump-stiftelsen samlet inn gikk til hundrevis av veldedige formål nesten uten omkostninger, la presidenten til.

Trump kommer fra New York, men i høst meldte presidenten flytting til Florida. Det begrunnet Trump blant annet med at han er «blitt behandlet veldig dårlig av de politiske lederne i både byen og delstaten»

Forliket var det tredje rettslige tilbakeslaget Trump led i New York denne uken. Mandag bestemte en ankedomstol at han må gi fra seg selvangivelser fra åtte år som han lovte å offentliggjøre under valgkampen, men siden har nektet å gi slipp på.

Samme dag saksøkte spaltisten Elizabeth Jean Carroll, som anklager Trump for voldtekt, presidenten for ærekrenkelse etter at han anklaget henne for å dikte opp påstanden.

(©NTB)