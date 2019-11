Ingen radioaktivitet er målt etter brann i svensk smelteverk

NTB utenriks

Fredag morgen brant det fortsatt i taket på smelteverkets store hovedhall. Innsatsleder Jan Österberg ved Sörmlandskystens redningstjeneste sier at bygget er veldig stort og at konstruksjonen er svekket.

I morgentimene kom brannmannskapene seg tettere på de voldsomme flammene, der det brenner kraftig i isolasjon og takpapp. Brannen ble meldt torsdag kveld. Den begynte i en 20 tonn tung titanklump med lavradioaktivt avfall, men spredde seg raskt.

Smelteverket bearbeider skrot og smelter om renset lavradioaktivt materiale. Under oppskjæringen av den svære klumpen gikk noe galt, sier innsatslederen.

Titan kan begynne å brenne når det blir veldig varmt, og da er brannen vanskelig å slukke. Det går ikke an å bruke vann, da det kan utvikles eksplosive gasser. Fredag morgen var situasjonen at klumpen hadde sluknet av seg selv, men at bygget sto i flammer.

Redningstjenester har 15–20 mann på plass og vil vurdere hvordan slukningsarbeidet skal fortsette når dagslyset gir bedre oversikt.

(©NTB)