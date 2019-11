Fem døde og minst 120 skadd etter jordskjelv i Iran

NTB utenriks

Skjelvet er lokalisert til den nordlige Aserbajdsjan-provinsen i Iran, om lag 120 kilometer fra byen Tabriz, og ble registrert klokka 2.20 natt til fredag lokal tid.

Statlige medier i Iran siterer offentlige tjenestemenn og melder at fem personer er omkommet og at minst 120 personer er registrert skadd etter skjelvet. Provinsguvernøren Mohmmad-Reza Pourmohammadi fortalte lokale medier at minst 30 hus er ødelagt.

Redningsaksjoner

Redningsoperasjoner er satt i gang i 41 landsbyer som er hardest rammet, men ødeleggelsene blir rapportert til å være størst i to områder.

Skjelvet er beskrevet som «moderat». Det skal ha skjedd på 8 kilometers dybde og ble fulgt av fem etterskjelv.

Det iranske seismologiske senteret opplyste at skjelvet hadde en styrke på 5,9. Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) utstedte en advarsel om at skjelvet trolig har ført til mange døde og at katastrofen kan ha stort omfang.

Tidligere jordskjelv

Iran ligger i et område preget av stor geologisk aktivitet og opplever om lag ett jordskjelv hver dag. I 2003 ble landet rammet av et skjelv med styrke 6,6 som raserte den historiske byen Bam og hvor 27.000 og 31.000 mennesker døde.

I 1990 døde 40.000 mennesker og 300.000 ble skadd da et jordskjelv med en styrke på 7,4 inntraff nord i Iran. En halv million mennesker ble hjemløse da nesten 2.000 landsbyer ble rammet.

Også i 2005 og 2012 ble landet rammet av kraftige skjelv, som til sammen tok livet av 900 mennesker.

(©NTB)