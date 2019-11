Politi fant 15 mennesker gjemt i lastebil i England

NTB utenriks

Politiet fikk melding om mistenkelig aktivitet knyttet til lastebilen like før 21.30 onsdag kveld, opplyser politiet i Wiltshire i en pressemelding sent onsdag kveld. Lastebilen befant seg på motorvei A350 i nærheten av Chippenham, 150 kilometer vest for London.

Politiet stanset lastebilen og oppdaget 15 personer bakerst i kjøretøyet, skriver TV 2, som omtalte saken først.

En mann i 50-årene er pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i å smugle personer ulovlig inn i landet, melder avisa The Mirror.

Politiet opplyser at alle i lastebilen er over 16 år gamle. Én person ble sendt til sykehus for helsesjekk, mens de andre ble tatt hånd om av politiet.

For to uker siden ble 39 personer funnet døde i en annen lastebil i Essex. Så langt er ti personer pågrepet i Storbritannia og Vietnam etter denne tragedien.

(©NTB)