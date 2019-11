Macron kaller NATO-alliansen «hjernedød»

NTB utenriks

– Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, sier han til The Economist.

I intervjuet advarer presidenten om at Europa står «på kanten av stupet» og snart må begynne å tenke på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor. Macron slår fast at dersom regionen ikke gjør dette, er Europa «ikke lenger i stand til å kontrollere vår egen skjebne».

– USA vender ryggen til det europeiske prosjektet. Det er på tide å våkne opp, sier Macron i det oppsiktsvekkende intervjuet.

– Ingen koordinering

Den franske presidenten viser også til Tyrkias intervensjon i det nordlige Syria, som ble igangsatt i oktober.

– Du har ingen koordinering overhodet knyttet til beslutningstaking mellom USA og de NATO-allierte. Ingen. Du har en ukoordinert aggressiv handling begått av en annen NATO-alliert, Tyrkia, i et område der våre interesser står på spill, sier Macron.

Presidenten har også tidligere stilt seg kritisk til NATOs håndtering av Tyrkias aggresjon i Syria.

– Jeg mener at det som har pågått de siste dagene, er et alvorlig feilgrep av Vesten og av NATO i regionen, sa han da han møtte pressen etter EU-toppmøtet i Brussel 18. oktober.

Han viste til at han «via en tweet» fikk vite at amerikanerne trakk ut soldatene som var stasjonert i Syria med kurderne, og at tyrkerne få dager etter rykket inn i det nordøstlige Syria.

Usikker på artikkel 5

Flere NATO-land har fordømt Tyrkias militæraksjon og har gått til det uvanlige skritt å innføre våpenembargo mot en alliert.

På spørsmål om hva Macron mener om hvor effektiv NATO-traktatens artikkel 5 er, svarer han følgende:

– Jeg vet ikke, men hva vil artikkel 5 bety i morgen?

Artikkel 5 innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle.

