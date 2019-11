Iran har gjenopptatt anrikingen av uran ved Fordo-anlegget

NTB utenriks

Ingeniører ved anlegget begynte å injisere urangass inn i sentrifuger ved midnatt natt til torsdag, ifølge en uttalelse fra Irans atomenergi-organisasjon.

Bruken av sentrifugene markerer at Iran tar et nytt skritt vekk fra den internasjonale avtalen om landets atomprogram, som ble inngått i 2015.

Sjefen for Irans atomprogram varslet tidligere denne uken at nye, avanserte sentrifuger tas i bruk for å anrike uran i atomanlegget ved Natanz. Også dette er i strid med atomavtalen.

Myndighetene i Iran ventet omtrent et år før de begynte å bryte bestemmelser i avtalen etter at president Donald Trump erklærte at USA trakk seg fra atomavtalen.

De iranske bruddene på avtalen har foregått i åpenhet, og inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har vært til stede når anrikingen av uran er blitt trappet opp.

I forrige uke ble en av inspektørene stanset da hun skulle delta under et besøk ved atomanlegget ved Natanz. Årsaken var at hun utløste en alarm, noe som utløste mistanke om at hun hadde med seg en mistenkelig gjenstand, ifølge iranske myndigheter. Inspektøren forlot senere landet uten å ha fullført oppdraget hun skulle utføre for IAEA.

EU ga torsdag uttrykk for stor bekymring som følge av hendelsen med inspektøren.

